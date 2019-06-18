BOE показала скручивающиеся в трубочку 12-дюймовый дисплей

BOE показала скручивающиеся в трубочку 12-дюймовый дисплей18.06.2019 17:20
Производитель дисплеев компания BOE на выставке SID Display Week 2019 показала свои новые разработки, среди которых гибкий дисплей, сворачивающийся в трубочку.
На выставке журналистам представитель компании продемонстрировал прототип устройства, в котором был установлен гибкий экран.
Портативный аппарат удерживает два модуля, а потянув за один из них можно раскрыть 12,3-дюймовый экран.
Было отмечено, что это демонстрация непосредственно самого экрана, к тому же устройство не является смартфоном и в нем нет сенсора.
В BOE пока ничего не сообщают про серийный вариант такого дисплея, но скорее всего уже через пару лет появятся первые подобные смартфоны, которые могут на рынке быстро заменить раскладные гибкие аппараты.
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