BMW получит Android Auto в середине 2020 года

Компания BMW в 2020 году расширит возможности своей мультимедийной системы для автомобилей.

Баварская компания намерена интегрировать в автомобильную платформу Android Auto. В России машины BMW с Android Auto появятся в середине 2020 года.

Презентация Android Auto в BMW пройдёт в январе на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.

Сейчас известно, что данные с Android смартфона, подключённого к мультимедийной системе BMW, будут отображаться не только на главном экране платформы, но также на приборной панели и проекционном экране.