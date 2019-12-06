Bloomberg: Samsung Galaxy S11 получит камеру на 108 Мп

Ранее инсайдеры неоднократно сообщали о наличии в новом флагманском смартфоне Samsung 108-Мп основной камеры.

Теперь об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на проверенные источники. Данные агентства в целом всегда являются правдивыми и оснований не верить Bloomberg нет.

Samsung Galaxy S11, который выйдет в начале следующего года, получит камеру на 108 Мп, а ее дополнят еще тремя датчиками.

Среди последних будет датчик Time-of-Flight для определения глубины сцены и расстояния до объектов, а также появится сверхширокоугольный модуль. В итоге камера получит пятикратный зум.