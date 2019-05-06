Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13

Издание от своих источников получило некоторые подробности про новую операционную систему от Apple. Ее представят на конференции разработчиков в следующем месяце и уже известно, что в мобильной ОС основные изменения будут направлены на стабильность и повышение производительности.

Помимо этого в iOS 13 добавят темный режим, который можно будет активировать через настройки устройства. Также в ОС изменят анимацию и экран с виджетами.

В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.

Изменения коснутся и ряда приложений. Так, будет переработано «Здоровье», «Напоминания», «Найти iPhone» и «Найти друзей», причем последние два приложения объединят в одну программу.

Появится еще настройка, позволяющая более точно настраивать ограничения для детей, а среди них будет ограничение времени доступа к определенным приложениям.