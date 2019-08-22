Bloomberg рассказал о планах Apple на сентябрь

Bloomberg узнал все подробности о предстоящей презентации Apple, на которой будет представлено три смартфона, две обновленные версии iPad и новый MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем.

Источники Bloomberg сообщили, что в сентябре покажут iPhone с камерами, которые произведут революцию в мобильной фотографии.

Ранее неоднократно сообщалось, что в преемники iPhone XS, iPhone XS Max получат тройную камеру, но ее особенности до сих пор неизвестны.

Также будет показан более доступный вариант смартфона, который придет на смену iPhone XR.

В нем будет двойная камера. Bloomberg пишет, что камеры iPhone получат улучшенное программное обеспечение для фото и систему искусственного интеллекта.

Помимо этого беспроводная зарядка iPhone получит возможность заряжать AirPods.

Стоит отметить, что такое решение уже давно используют китайские производители в своих смартфонах.

Представленные в сентябре iPad лишатся 9,7-дюймового экрана, и вместо него начнут устанавливать 10,2-дюймовые матрицы.

Что касается ноутбука, то это будет модель с 16-дюймовым дисплеем, к тому же он станет самым большым ноутбук компании с 2012 года.