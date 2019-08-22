Bloomberg рассказал о планах Apple на сентябрь

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22 сентября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Bloomberg рассказал о планах Apple на сентябрь

22.08.2019 22:43

Bloomberg узнал все подробности о предстоящей презентации Apple, на которой будет представлено три смартфона, две обновленные версии iPad и новый MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем.
Источники Bloomberg сообщили, что в сентябре покажут iPhone с камерами, которые произведут революцию в мобильной фотографии.

Ранее неоднократно сообщалось, что в преемники iPhone XS, iPhone XS Max получат тройную камеру, но ее особенности до сих пор неизвестны.

Также будет показан более доступный вариант смартфона, который придет на смену iPhone XR.

В нем будет двойная камера. Bloomberg пишет, что камеры iPhone получат улучшенное программное обеспечение для фото и систему искусственного интеллекта.

Помимо этого беспроводная зарядка iPhone получит возможность заряжать AirPods.

Стоит отметить, что такое решение уже давно используют китайские производители в своих смартфонах.

Представленные в сентябре iPad лишатся 9,7-дюймового экрана, и вместо него начнут устанавливать 10,2-дюймовые матрицы.

Что касается ноутбука, то это будет модель с 16-дюймовым дисплеем, к тому же он станет самым большым ноутбук компании с 2012 года.

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