Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes

До конференции разработчиков WWDC 2019 осталось несколько дней. Она начнет работать 3 июня, и как оказалось, на ней объявят о закрытии сервиса iTunes.

Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV.

iTunes существует с 2001 года. То есть ему уже больше 18 лет и его ранее очень активно использовали для покупки музыки, синхронизации и восстановления устройства под управлением iOS.

Пока непонятно, как восстанавливать и синхронизировать iPhone и iPad после полного закрытия iTunes. Скорее всего для этого появится отдельное приложение для систем macOS и Windows