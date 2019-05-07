Bloomberg: Apple может представить новый компьютер Mac Pro на WWDC 2019

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что 3 июня на конференции разработчиков WWDC 2019 компания Apple представит новый Mac Pro.

Тут стоит отметить, что обычно на конференции разработчиков ведется презентация нового программного обеспечения от Apple.

Но можно предположить, что Тим Кук порадует разработчиков новым мощным компьютером.

Информации про новый Mac Pro пока нет. Текущая версия профессионального системного блока была выпущена в 2013 году.

Компьютер выполнен в очень необычном решении в форме «ведра», но это особо сильно выделяет Mac Pro на фоне других профессиональных систем.