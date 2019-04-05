Bloomberg: Amazon работает над конкурентом Apple AirPods

Amazon уже давно выпускает, производит и продает через свою сеть собственную продукцию, и по последним данным она намерена выпустить достойного конкурента беспроводным наушникам Apple AirPods.

Как удалось узнать Bloomberg у своих источников знакомых с планами Amazon, подразделение Lab126 сейчас занимается разработкой беспроводных наушников, которые будут работать с голосовым помощником Alexa.

Источники отмечают, что внешне наушники от Amazon будут похожи на AirPods, при этом в них будут установлены более качественные излучатели и физические кнопки для управления музыкой, вызовами и голосовым помощником.

Ожидается, что наушники представят во второй половине 2019 года.