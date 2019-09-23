Блогеры рассказали, как установить сервисы Google на Huawei Mate 30

Блогеры рассказали, как установить сервисы Google на Huawei Mate 3023.09.2019 18:50
На канале Android Central появилась инструкция, которая позволит установить в смартфон серии Huawei Mate 30 сервисы от компании Google.
Представленный несколько дней назад Mate 30 и Mate 30 Pro будет продаваться с операционной системой Android, но без сервисов от Google.
То есть в новике отсутствует не только почтовый клиента или фирменный браузер, но даже и магазин приложений.
Но покупатели Mate 30 и Mate 30 Pro следуя инструкции от Android Central могут самостоятельно все установить.
Для этого требуется скачать приложение, которое активирует в прошивке заблокированные приложения, среди них есть и магазин от Google.
Откуда взялось уникальное приложение пока неизвестно, но оно работает и как правило остальное для пользователей неважно.
После активации загадочного приложения на смартфоне появятся приложения от Google за исключенией системы Google Pay.
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