Блогеры рассказали, как установить сервисы Google на Huawei Mate 30

На канале Android Central появилась инструкция, которая позволит установить в смартфон серии Huawei Mate 30 сервисы от компании Google.

Представленный несколько дней назад Mate 30 и Mate 30 Pro будет продаваться с операционной системой Android, но без сервисов от Google.

То есть в новике отсутствует не только почтовый клиента или фирменный браузер, но даже и магазин приложений.

Но покупатели Mate 30 и Mate 30 Pro следуя инструкции от Android Central могут самостоятельно все установить.

Для этого требуется скачать приложение, которое активирует в прошивке заблокированные приложения, среди них есть и магазин от Google.

Откуда взялось уникальное приложение пока неизвестно, но оно работает и как правило остальное для пользователей неважно.

После активации загадочного приложения на смартфоне появятся приложения от Google за исключенией системы Google Pay.

