Блогер проверил на прочность гибкий смартфон Royole FlexPai

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30 августа : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Блогер проверил на прочность гибкий смартфон Royole FlexPai

30.07.2019 19:55

Блогер JerryRigEverything на тесты приобрёл первый серийный раскладной смартфон Royole FlexPai.

Этот аппарат уже несколько месяцев как доступен на рынке, и теперь мы знаем, насколько он крепкий и как он может противостоять острым предметам.

В данном устройстве гибкий экран прикрывает пластик, который, как и ожидалось очень легко царапается. Можно сказать что тест на устойчивость к царапинам Royole FlexPai провалил.

Также дисплей раскладного смартфона не способен выравниваться после нагрева. Блогер также рискнул проверить смартфон на излом, а для этого он его развернул в обратную сторону. Для этого пришлось приложить небольшое усилие, после чего механизм не выдержал.

При этом экран остался рабочим, но после нескольких сгибаний он тоже частично вышел из строя.

Royole FlexPai первый подобный аппарат. Скоро на рынке появятся еще складные смартфоны от Huawei и Samsung, и JerryRigEverything обязательно их протестирует.

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