Блогер проверил на прочность гибкий смартфон Royole FlexPai

Блогер JerryRigEverything на тесты приобрёл первый серийный раскладной смартфон Royole FlexPai.

Этот аппарат уже несколько месяцев как доступен на рынке, и теперь мы знаем, насколько он крепкий и как он может противостоять острым предметам.

В данном устройстве гибкий экран прикрывает пластик, который, как и ожидалось очень легко царапается. Можно сказать что тест на устойчивость к царапинам Royole FlexPai провалил.

Также дисплей раскладного смартфона не способен выравниваться после нагрева. Блогер также рискнул проверить смартфон на излом, а для этого он его развернул в обратную сторону. Для этого пришлось приложить небольшое усилие, после чего механизм не выдержал.

При этом экран остался рабочим, но после нескольких сгибаний он тоже частично вышел из строя.

Royole FlexPai первый подобный аппарат. Скоро на рынке появятся еще складные смартфоны от Huawei и Samsung, и JerryRigEverything обязательно их протестирует.

