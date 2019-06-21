Блогер проверил можно ли на Mac Pro натереть сыр

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Блогер проверил можно ли на Mac Pro натереть сыр

21.06.2019 13:16

Apple на WWDC 19 показала новое поколение Mac Pro, который в максимальной конфигурации может стоить 2 млн рублей.

Дизайн нового компьютера у многих вызвал ассоциации с теркой для сыра, а недавно IKEA даже посмеялась над Apple, выпустив терку «для яблок».

Блогер Уинстон Мой решил на личном опыте проверить можно ли на Mac Pro натереть сыр, но поскольку купить новый компьютер пока невозможно, было принято решение создать аналог лицевой пластины дорогого компьютера.

Пластина была сделана из металла и проверена на кухне. Для эксперимента блогер использовал нетвердый сорт сыра.

Как оказалось, такой сыр невозможно натереть на Mac Pro. Блогер даже немного расстроился в таком решении Apple, ведь «яблочная» компания старается все продумывать до мелочей.

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