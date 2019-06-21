Блогер проверил можно ли на Mac Pro натереть сыр

Apple на WWDC 19 показала новое поколение Mac Pro, который в максимальной конфигурации может стоить 2 млн рублей.

Дизайн нового компьютера у многих вызвал ассоциации с теркой для сыра, а недавно IKEA даже посмеялась над Apple, выпустив терку «для яблок».

Блогер Уинстон Мой решил на личном опыте проверить можно ли на Mac Pro натереть сыр, но поскольку купить новый компьютер пока невозможно, было принято решение создать аналог лицевой пластины дорогого компьютера.

Пластина была сделана из металла и проверена на кухне. Для эксперимента блогер использовал нетвердый сорт сыра.

Как оказалось, такой сыр невозможно натереть на Mac Pro. Блогер даже немного расстроился в таком решении Apple, ведь «яблочная» компания старается все продумывать до мелочей.

