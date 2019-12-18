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Блогер провел «слепой» тест камер смартфонов и назвал лучшие камерофоны

18.12.2019 19:14

Слепой тест камер смартфонов способен выявить действительно лучший смартфон.

В прошлом году блогер MKBHD на своем канале YouTube опубликовал результаты тестов камер и по мнению пользователей, лучшая была установлена в Pocophone F1 от Xiaomi.
В этом году блогер сделал еще один слепой тест среди флагманских смартфонов.

В тестировании приняли участие:

OnePlus 7T,

OnePlus 7T Pro
Huawei P30 Pro
Huawei Mate 30 Pro
LG G8 X
ASUS ROG 2
Google Pixel 3a
Google Pixel 4
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy Note 10
iPhone 11 Pro
Xiaomi Mi Note 10
Sony Xperia 1
Redmi K20 Pro
ASUS ZenFone 6
Royale Flexpai

Среди всех этих устройств лучше всего фотографирует OnePlus 7T Pro, который обошел iPhone 11 Pro, а последний между тем компания Apple позиционирует, как лучшее устройство для фотосьемки.

Блогер также отметил, что Xiaomi Mi Note 10 со своей 108 мп камерой делает снимки хуже, чем Samsung Galaxy S10e, который вышел в начале года.

Стоит отметить, что в «слепом» тесте за лучшее фото голосуют пользователи, и результаты в таком тесте зачастую не совпадают с экспертным мнением.

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