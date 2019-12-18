Блогер провел «слепой» тест камер смартфонов и назвал лучшие камерофоны

Слепой тест камер смартфонов способен выявить действительно лучший смартфон.

В прошлом году блогер MKBHD на своем канале YouTube опубликовал результаты тестов камер и по мнению пользователей, лучшая была установлена в Pocophone F1 от Xiaomi.

В этом году блогер сделал еще один слепой тест среди флагманских смартфонов.

В тестировании приняли участие:

OnePlus 7T,

OnePlus 7T Pro

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 30 Pro

LG G8 X

ASUS ROG 2

Google Pixel 3a

Google Pixel 4

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note 10

iPhone 11 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Sony Xperia 1

Redmi K20 Pro

ASUS ZenFone 6

Royale Flexpai

Среди всех этих устройств лучше всего фотографирует OnePlus 7T Pro, который обошел iPhone 11 Pro, а последний между тем компания Apple позиционирует, как лучшее устройство для фотосьемки.

Блогер также отметил, что Xiaomi Mi Note 10 со своей 108 мп камерой делает снимки хуже, чем Samsung Galaxy S10e, который вышел в начале года.

Стоит отметить, что в «слепом» тесте за лучшее фото голосуют пользователи, и результаты в таком тесте зачастую не совпадают с экспертным мнением.