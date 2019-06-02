Блогер протестировал игровой смартфон Nubia Red Magic 3 с вентилятором

Блогер протестировал игровой смартфон Nubia Red Magic 3 с вентилятором02.06.2019 12:12
Игровые смартфоны сейчас набирают популярность быстрее, чем какие-либо другие версии смартфонов.
Некоторые компании игровые функции стали внедрять и на обычных аппаратах, а для этого создается специальный игровой режим, который заставляет аппарат работать по максимуму.
В 2019 году Nubia Red Magic 3 от ZTE можно назвать лучшим решением для мобильного гейминга, ведь в этом смартфоне установлена активная система охлаждения – вентилятор.
Он затягивает воздух через боковую решетку и выбрасывает его через ряд прорезей на тыльной стороне смартфона.
На самом деле Nubia Red Magic 3 можно назвать очень интересным аппаратом, поэтому им заинтересовался и блогер JerryRigEverything.
Он проверил смартфон на устойчивость используя, как всегда, нож и зажигалку. В целом аппарат себя показал не хуже и не лучше, чем большинство флагманских смартфонов.
Не удалось блогеру и сломать устройство — он немного гнется и у него отходит экран, но на работоспособность это никак не влияет. В следующем видео JerryRigEverything должен разобрать смартфон.
Блогер JerryRigEverything во время теста сломал смартфон Oppo Find X
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