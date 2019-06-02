Блогер протестировал игровой смартфон Nubia Red Magic 3 с вентилятором

Игровые смартфоны сейчас набирают популярность быстрее, чем какие-либо другие версии смартфонов.

Некоторые компании игровые функции стали внедрять и на обычных аппаратах, а для этого создается специальный игровой режим, который заставляет аппарат работать по максимуму.

В 2019 году Nubia Red Magic 3 от ZTE можно назвать лучшим решением для мобильного гейминга, ведь в этом смартфоне установлена активная система охлаждения – вентилятор.

Он затягивает воздух через боковую решетку и выбрасывает его через ряд прорезей на тыльной стороне смартфона.

На самом деле Nubia Red Magic 3 можно назвать очень интересным аппаратом, поэтому им заинтересовался и блогер JerryRigEverything.

Он проверил смартфон на устойчивость используя, как всегда, нож и зажигалку. В целом аппарат себя показал не хуже и не лучше, чем большинство флагманских смартфонов.

Не удалось блогеру и сломать устройство — он немного гнется и у него отходит экран, но на работоспособность это никак не влияет. В следующем видео JerryRigEverything должен разобрать смартфон.

