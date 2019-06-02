Блогер протестировал игровой смартфон Nubia Red Magic 3 с вентилятором

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Блогер протестировал игровой смартфон Nubia Red Magic 3 с вентилятором

02.06.2019 12:12

Игровые смартфоны сейчас набирают популярность быстрее, чем какие-либо другие версии смартфонов.

Некоторые компании игровые функции стали внедрять и на обычных аппаратах, а для этого создается специальный игровой режим, который заставляет аппарат работать по максимуму.

В 2019 году Nubia Red Magic 3 от ZTE можно назвать лучшим решением для мобильного гейминга, ведь в этом смартфоне установлена активная система охлаждения – вентилятор.

Он затягивает воздух через боковую решетку и выбрасывает его через ряд прорезей на тыльной стороне смартфона.

На самом деле Nubia Red Magic 3 можно назвать очень интересным аппаратом, поэтому им заинтересовался и блогер JerryRigEverything.

Он проверил смартфон на устойчивость используя, как всегда, нож и зажигалку. В целом аппарат себя показал не хуже и не лучше, чем большинство флагманских смартфонов.

Не удалось блогеру и сломать устройство — он немного гнется и у него отходит экран, но на работоспособность это никак не влияет. В следующем видео JerryRigEverything должен разобрать смартфон.

Блогер JerryRigEverything во время теста сломал смартфон Oppo Find X

Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3

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