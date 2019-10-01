Блогер JerryRigEverything проверил iPhone 11 на прочность

Блогер JerryRigEverything протестировал iPhone 11 и сравнил его с iPhone 11 Pro Max, который уже тоже прошел все испытания и выдержал их достойно.

В целом iPhone 11 разочаровал блогера, так как в комплекте со смартфонов нет быстрой зарядки, ее конечно можно купить, но она оценена в 30 долларов. Стоит отметить, что в iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro быстрая зарядка в комплекте.

Что касается испытаний iPhone 11, то тут все оказалось без сюрпризов — стекло смартфона получает царапины на 6 уровне по Шкале Мооса, что соответствует показателям для современных смартфонов.

Нагрев экрана iPhone 11 показал, что ему нестрашен такой тест, а черное пятно после нагрева полностью исчезало через несколько секунд.

Жесткость в смартфоне тоже на должном уровне, так как блогеру не удалось согнуть устройство.