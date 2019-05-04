Блогер JerryRigEverything на тестах не смог сломать LG G8

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4 июня : суббота

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Блогер JerryRigEverything на тестах не смог сломать LG G8

04.05.2019 22:16

Известный блогер JerryRigEverything продолжает вести свой канал, на котором он нескольким способами испытывает смартфоны.

В этот раз главным героем стал LG G8, и как оказалось этот корейский флагман «крепкий орешек».

Что касается экрана то он, как и положено, провалил тест на нагрев. Также устройство показало ожидаемые результаты и на устойчивость к острым предметам, а вот согнуть смартфон у блогера не получилось.

При максимальном усилии аппарат конечно немного сгибается, но у него не отклеиваются стекла и он принимает свою прежнюю форму.

Стоит отметить, что на тестах у JerryRigEverything были флагманские смартфоны, которые во время тестов буквально ломались в руках.

Блогер JerryRigEverything проверил iPhone XR на прочность

Блогер JerryRigEverything во время теста сломал смартфон Oppo Find X

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