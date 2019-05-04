Блогер JerryRigEverything на тестах не смог сломать LG G8

Известный блогер JerryRigEverything продолжает вести свой канал, на котором он нескольким способами испытывает смартфоны.

В этот раз главным героем стал LG G8, и как оказалось этот корейский флагман «крепкий орешек».

Что касается экрана то он, как и положено, провалил тест на нагрев. Также устройство показало ожидаемые результаты и на устойчивость к острым предметам, а вот согнуть смартфон у блогера не получилось.

При максимальном усилии аппарат конечно немного сгибается, но у него не отклеиваются стекла и он принимает свою прежнюю форму.

Стоит отметить, что на тестах у JerryRigEverything были флагманские смартфоны, которые во время тестов буквально ломались в руках.

