Блогер испытал на прочность смартфон Huawei P30 Pro

Блогер испытал на прочность смартфон Huawei P30 Pro19.04.2019 18:21
Известный в Сети блогер JerryRigEverything решил проверить на прочность новый флагманский смартфон Huawei P30 Pro.
Этот эксперт по-своему тестирует смартфоны подвергая их воздействию температуры, царапая ножом и пытаясь их сломать.
Так, нагрев аппарат не прошел, что объясняется использованием в нем экрана AMOLED. Тест на изгиб Huawei P30 Pro выдержал, причем он оказался намного прочнее своего предшественника.
Устойчивость экрана к царапинам оказалась обычной, но было отмечено, что даже при поцарапанном стекле сканер отпечатков пальцев работает без проблем.
Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте
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