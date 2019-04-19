Блогер испытал на прочность смартфон Huawei P30 Pro

Известный в Сети блогер JerryRigEverything решил проверить на прочность новый флагманский смартфон Huawei P30 Pro.

Этот эксперт по-своему тестирует смартфоны подвергая их воздействию температуры, царапая ножом и пытаясь их сломать.

Так, нагрев аппарат не прошел, что объясняется использованием в нем экрана AMOLED. Тест на изгиб Huawei P30 Pro выдержал, причем он оказался намного прочнее своего предшественника.

Устойчивость экрана к царапинам оказалась обычной, но было отмечено, что даже при поцарапанном стекле сканер отпечатков пальцев работает без проблем.