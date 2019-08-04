Блогер испытал на прочность пластиковый Samsung Galaxy A50

Блогер JerryRigEverything в этот раз на тесты взял недорогой смартфон Samsung Galaxy A50. Этот аппарат от других устройств, которые тестировались блогером, отличается пластиковой задней панелью и корпусом, выполненным из этого же материала.

Лицевая сторона смартфона не преподнесла никаких сюрпризов, а вот задняя панель легко подается обработке острым предметом, так как задняя панель полностью пластиковая.

Удивил блогера тест на прочность, ведь смартфон Galaxy A50 его выдержал, а точнее во время изгиба он не сломался, при этом у него внутри что-то лопнуло, но сам аппарат остался полностью рабочим.

