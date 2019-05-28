Блогер испытал на прочность Google Pixel 3 и нарисовал на нем свинью

Блогер испытал на прочность Google Pixel 3 и нарисовал на нем свинью28.05.2019 23:50
В этот раз блогер JerryRigEverything решил проверить на прочность недорогой смартфон Google Pixel 3a.
Этот аппарат получил камеру, как в старшей модели, но для удешевления бюджетный «Пиксель» оснастили более дешевым процессором и пластиковым корпусом.
Корпус смартфона полностью сделан из пластика, поэтому он не смог противостоять лезвию ножа, а для разнообразия JerryRigEverything на задней панели строительным ножом нарисовал свинью.
Также из-за пластикового корпуса Google Pixel 3a очень легко гнется в руках, но при этом не ломается, поэтому такой аппарат лучше не носить в заднем кармане джинсов.
Представлены бюджетные смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL
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