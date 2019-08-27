Blizzard запустила World of Warcraft Classic

Blizzard открыла доступ к классической версии World of Wacraft, в которой разработчики воссоздали мир оригинальной популярной игры.

Были сохранены: механика боев, персонажи и древа умений, которые были в оригинальной версии.

В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.

В первые часы запуска проекта сервера компании не выдержали нагрузки, и в Сети сразу стали появляться комментарии о долгом ожидании из-за загруженности.

