Blizzard на Blizzcon 2019 анонсировала Diablo IV

Blizzard на Blizzcon 2019 провела громкий анонс новой части Diablo IV. Публике был показан кинематографичный ролик и геймплей игры.

В новой части Diablo будет доступно три класса — Варвар, Друид и Волшебница.

Игроку предоставят пять различных зон с открытым миром. Зоны позволят исследовать случайным образом.

События в четвертой части Diablo разворачиваются спустя много лет после уничтожения черного камня души и уничтожения Единого Зла.

Теперь на мир обрушила свое проклятие Лилит — дочь Мефисто, которая по легенде положила начало человеческому роду.

Blizzard Diablo IV готовят на Xbox One, PS4 и PC.



