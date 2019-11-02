Blizzard на Blizzcon 2019 анонсировала Diablo IV

Blizzard на Blizzcon 2019 анонсировала Diablo IV02.11.2019 22:13
Blizzard на Blizzcon 2019 провела громкий анонс новой части Diablo IV. Публике был показан кинематографичный ролик и геймплей игры.
В новой части Diablo будет доступно три класса — Варвар, Друид и Волшебница.
Игроку предоставят пять различных зон с открытым миром. Зоны позволят исследовать случайным образом.
События в четвертой части Diablo разворачиваются спустя много лет после уничтожения черного камня души и уничтожения Единого Зла.
Теперь на мир обрушила свое проклятие Лилит — дочь Мефисто, которая по легенде положила начало человеческому роду.
Blizzard Diablo IV готовят на Xbox One, PS4 и PC.
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