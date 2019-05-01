Blizzard Entertainment отказалась от участия в выставке Gamescom 2019

Blizzard Entertainment отказалась от посещения выставки Gamescom 2019, а вместо этого компания займется оптимизацией внутренней работы.

На Gamescom 2019 Blizzard о себе напомнит только торговой точкой брендированных товаров.

Стоит отметить, что в Blizzard еще с прошлого года решили оптимизировать ресурсы и соответственно расходы.

В связи с этим была прекращена поддержка киберспортивного направления Heroes of the Storm, а также проведена «чистка» кадров.

Было уволен 700 человек, которые никак не связаны с разработкой новых и поддержкой существующих продуктов.

Известно, что на Gamescom 2019 будут присутствовать Bethesda Softworks, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, а также YouTube Gaming и Facebook.