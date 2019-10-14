Blackview представила смартфон Blackview BV9800 Pro с тепловизором

Blackview на Kickstarter может запустить сбор средств на новый защищенный смартфон BV9800 Pro. Этот аппарат получит защиту от воды, пыли и падений, а также тепловизор.

Blackview BV9800 оснастят 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, процессором MediaTek Helio P70 и 6 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопитель заявлен на 128 ГБ.



Основная камера в смартфоне будет на 48 Мп, а еще в устройстве установят тепловизор FLIR Lepton, но его характеристик пока не объявили.

Помимо всего выше перечисленного смартфон получит NFC, беспроводную зарядку и батарею на 6580 мАч.

Цена на Blackview BV9800 Pro пока не объявлена. Предположительно стоимость смартфона будет от 400 до 500 долларов.

