Blackview представила новый сверхпрочный смартфон BV5900

Меню
Поиск

USD/RUB: 66.75 EUR/RUB: 73.96 BTC/USD: 9512.54

30 сентября : пятница

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Blackview представила новый сверхпрочный смартфон BV5900

30.08.2019 17:39

Blackview представила свой новый защищенный смартфон Blackview BV5900, который уже можно заказать в РФ, но поставки устройства будут только после 20 сентября.

Blackview BV5900 на российском рынке оценили в 11 900 рублей. Для модели предлагается три варианта цветовых решений — черный, зеленый и желтый.

В целом сам смартфон черного цвета, но в нем есть цветные вставки. В основе защищённого аппарата лежит платформа MediaTek MT676 и 3 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель установлен на 32 ГБ. Также есть поддержка карт памяти.

В новинке установили «модный» экран в каплевидным вырезом под фронтальную камеру, но за счет своей конструкции у Blackview BV5900 рамки очень толстые.

Диагональ экрана 5,7 дюйма, а его разрешение составляет 1520х720 пикселей. Покрывает экран стекло Gorilla Glass 3.

В устройстве реализована защита от падения по стандарту MIL-STD-810G, также смартфон получил защиту по категориям IP68 и IP69K.

Первый позволит погружаться в воду до 30 минут на глубину до 1,5 метра, а второй рассчитан на высокое давление и большую температуру.

За автономность в смартфоне отвечает встроенная батарея на 5580 мАч. На боковой грани установили сканер отпечатка пальца, а на тыльной стороне двойную камеру с датчиками на 13 и 0,3 Мп.

Также смартфон получил NFC и возможность съемки под водой. Фронтальная камера на 5 Мп способна распознавать пользователя по лицу. Работает смартфон под управлением Android 9.0.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги