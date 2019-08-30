Blackview представила новый сверхпрочный смартфон BV5900

Blackview представила новый сверхпрочный смартфон BV590030.08.2019 17:39
Blackview представила свой новый защищенный смартфон Blackview BV5900, который уже можно заказать в РФ, но поставки устройства будут только после 20 сентября.
Blackview BV5900 на российском рынке оценили в 11 900 рублей. Для модели предлагается три варианта цветовых решений — черный, зеленый и желтый.
В целом сам смартфон черного цвета, но в нем есть цветные вставки. В основе защищённого аппарата лежит платформа MediaTek MT676 и 3 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель установлен на 32 ГБ. Также есть поддержка карт памяти.
В новинке установили «модный» экран в каплевидным вырезом под фронтальную камеру, но за счет своей конструкции у Blackview BV5900 рамки очень толстые.
Диагональ экрана 5,7 дюйма, а его разрешение составляет 1520х720 пикселей. Покрывает экран стекло Gorilla Glass 3.
В устройстве реализована защита от падения по стандарту MIL-STD-810G, также смартфон получил защиту по категориям IP68 и IP69K.
Первый позволит погружаться в воду до 30 минут на глубину до 1,5 метра, а второй рассчитан на высокое давление и большую температуру.
За автономность в смартфоне отвечает встроенная батарея на 5580 мАч. На боковой грани установили сканер отпечатка пальца, а на тыльной стороне двойную камеру с датчиками на 13 и 0,3 Мп.
Также смартфон получил NFC и возможность съемки под водой. Фронтальная камера на 5 Мп способна распознавать пользователя по лицу. Работает смартфон под управлением Android 9.0.
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