Blackview представила новый сверхпрочный смартфон BV5900

Blackview представила свой новый защищенный смартфон Blackview BV5900, который уже можно заказать в РФ, но поставки устройства будут только после 20 сентября.

Blackview BV5900 на российском рынке оценили в 11 900 рублей. Для модели предлагается три варианта цветовых решений — черный, зеленый и желтый.

В целом сам смартфон черного цвета, но в нем есть цветные вставки. В основе защищённого аппарата лежит платформа MediaTek MT676 и 3 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель установлен на 32 ГБ. Также есть поддержка карт памяти.

В новинке установили «модный» экран в каплевидным вырезом под фронтальную камеру, но за счет своей конструкции у Blackview BV5900 рамки очень толстые.

Диагональ экрана 5,7 дюйма, а его разрешение составляет 1520х720 пикселей. Покрывает экран стекло Gorilla Glass 3.

В устройстве реализована защита от падения по стандарту MIL-STD-810G, также смартфон получил защиту по категориям IP68 и IP69K.

Первый позволит погружаться в воду до 30 минут на глубину до 1,5 метра, а второй рассчитан на высокое давление и большую температуру.

За автономность в смартфоне отвечает встроенная батарея на 5580 мАч. На боковой грани установили сканер отпечатка пальца, а на тыльной стороне двойную камеру с датчиками на 13 и 0,3 Мп.

Также смартфон получил NFC и возможность съемки под водой. Фронтальная камера на 5 Мп способна распознавать пользователя по лицу. Работает смартфон под управлением Android 9.0.