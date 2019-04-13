Black Shark вернет 3,5-мм разъем для наушников в свои смартфоны

Игровой смартфон Black Shark 2 был представлен около месяца назад и уже поступил в продажу.

Но несмотря на ряд своих преимуществ, среди которых и экран, и аккумулятор, и процессор, он имеет один недостаток – отсутствие стандартного разъема для наушников.

О главном недостатке массово заговорили пользователи нового смартфона.

Black Shark вернет обычный разъем для наушников в свои смартфоны по просьбе пользователей, однако случится это лишь с выходом Black Shark 3.