Black Shark вернет 3,5-мм разъем для наушников в свои смартфоны

Black Shark вернет 3,5-мм разъем для наушников в свои смартфоны13.04.2019 18:45
Игровой смартфон Black Shark 2 был представлен около месяца назад и уже поступил в продажу.
Но несмотря на ряд своих преимуществ, среди которых и экран, и аккумулятор, и процессор, он имеет один недостаток – отсутствие стандартного разъема для наушников.
О главном недостатке массово заговорили пользователи нового смартфона.
Black Shark вернет обычный разъем для наушников в свои смартфоны по просьбе пользователей, однако случится это лишь с выходом Black Shark 3.
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