Биткоин уже стоит больше $9 тыс. и продолжает расти

Биткоин уже стоит больше $9 тыс. и продолжает расти16.06.2019 22:58
После затяжного падения биткоин постепенно начал расти и теперь его цена составляет $9 374.
Главная криптовалюта развернулась в сторону роста несколько месяцев назад, но ее рост уже не такой стремительный, как в декабре 2017 года.
После корректировки цены в мае и начале июня 2019 года биткоин продолжил рост. Возможно после пробития цены в 10 тысяч долларов произойдёт большое падение цены, но многое будет завесить от настроения инвесторов и хороших новостей.
Вслед за ростом биткоина, другие виртуальные криптовалюты тоже начали показывать рост.
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