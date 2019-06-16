Биткоин уже стоит больше $9 тыс. и продолжает расти

После затяжного падения биткоин постепенно начал расти и теперь его цена составляет $9 374.

Главная криптовалюта развернулась в сторону роста несколько месяцев назад, но ее рост уже не такой стремительный, как в декабре 2017 года.

После корректировки цены в мае и начале июня 2019 года биткоин продолжил рост. Возможно после пробития цены в 10 тысяч долларов произойдёт большое падение цены, но многое будет завесить от настроения инвесторов и хороших новостей.

Вслед за ростом биткоина, другие виртуальные криптовалюты тоже начали показывать рост.