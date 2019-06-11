Бета-версия iOS 13 намекает на наличие USB-C в новых iPhone

В Сети уже неоднократно появлялась информация о том, что в новых iPhone появится разъем USB-C, который придет на смену уже давно устаревшему Lightning. Первая информация о USB-C в iPhone появилась еще в прошлом году до презентации iPhone XS. Но компания в 2018 году не стала спешить менять их собственную разработку Lightning на более перспективный USB-C.

В 2019 году скорее всего смартфоны все-таки оснастят USB-C, по крайней мере в бета-версии iOS 13 при подключении смартфона к компьютеру на экране смартфона отображается именно USB-C, а не привычный Lightning.

Напомним, в iPad Pro уже устанавливается USB-C, что позволило планшету быстрее заряжаться и поддерживать новые аксессуары.