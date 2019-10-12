Бестселлер Honor 9X Pro вышел в новой версии

Бренд Honor предложил для своего смартфона Honor 9X Pro новую модификацию, которая получила цвет Icelandic White.

Смартфон Honor 9X Pro в новом белом цвете предлагается для покупки с 12 сентября.

Теперь цветовая гамма аппарата представлена четырьмя вариантами, где помимо Icelandic White, есть еще Magic Night Black, Charm Sea Blue и Charm Red.

Напомним, что Honor 9X Pro имеет 6,59-дюймовый экран, процессор Kirin 810, 8 ГБ оперативной и 256 Гб встроенной памяти, а также аккумулятор на 4 000 мАч и тройную основную камеру с модулями на 48, 8 и 2 Мп.