Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 с 28 ноября доступны в России

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 с 28 ноября доступны в России28.11.2019 00:13
Huawei 7 декабря начнет продажи своих беспроводных наушников FreeBuds 3. В России их будут предлагать по рекомендованной розничной цене 10 990 рублей.
С 28 ноября на FreeBuds 3 стартует оформление предварительных заказов.
Huawei FreeBuds 3 в РФ станут прямыми конкурентами популярным AirPods от Apple. В основе наушников лежит процессор Kirin A1, который также применяется в часах компании.
Работают наушники через протокол Bluetooth 5.1. Также в гаджете реализовали активное шумоподавление. Заказать наушники можно в черном или белом цвете.
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