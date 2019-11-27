Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 с 28 ноября доступны в России

Huawei 7 декабря начнет продажи своих беспроводных наушников FreeBuds 3. В России их будут предлагать по рекомендованной розничной цене 10 990 рублей.

С 28 ноября на FreeBuds 3 стартует оформление предварительных заказов.

Huawei FreeBuds 3 в РФ станут прямыми конкурентами популярным AirPods от Apple. В основе наушников лежит процессор Kirin A1, который также применяется в часах компании.

Работают наушники через протокол Bluetooth 5.1. Также в гаджете реализовали активное шумоподавление. Заказать наушники можно в черном или белом цвете.