Беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro невозможно отремонтировать

iFixit разобрали беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro, которые являются спортивной альтернативой наушникам AirPods от Apple.

Стоит отметить, что AirPods получили от iFixit самый низкий балл по шкале ремонтопригодности, но забегая вперед Beats Powerbeats Pro получили такой же показатель.

Beats Powerbeats Pro являются практически одноразовыми, так как их очень сложно разобрать не повредив корпус.

Внутри тоже все состоит из компонентов, которые оказались очень хрупкими. По мнению iFixit, в наушниках от Beats можно заменить только аккумулятор.

Проблемы у iFixit возникли и при разборке зарядного футляра для наушников, который очень качественно проклеен, а это затрудняет его вскрытие для замены аккумулятора.

Специалисты iFixit по ремонтопригодности присвоили Beats Powerbeats Pro 1 балл из 10.

