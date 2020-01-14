Бенчмарк Master Lu назвал смартфоны, которые чаще всего подделывают

В списке устройств чаще всего попадаются аппараты Apple и Samsung. Впрочем, смартфоны этих компаний очень популярные на глобальном рынке.

Так, из общего списка, больше всего подделок под Samsung – 28,7%, а у Apple доля значительно ниже — 15,88%.

В бенчмарке Master Lu в 2019 году больше всего зарегистрировали контрафактных Samsung W2018, а это классическая «ракладушка» с двумя большими экранами и под управлением «Андроид». Продается такой смартфон на территории КНР.

В тестах Master Lu было зафиксировано 4688 ед. контрафактных Samsung W2018. На втором месте оказался iPhone 8 с результатом 4 445 ед.

Также компании поделывали iPhone XS Max, iPhone X, Samsung W2019, Galaxy S8+, Xiaomi Mi Max, Mi 9, OPPO R11 Plus и OnePlus 7 Pro.

В общей сложности в прошлом году в Master Lu протестировали 6 639 704 мобильных устройств, из которых 57 790 ед. оказалось поддельных.