База данных TENAA раскрыла дизайн и характеристики Redmi K30 4G

Подробностей о новом смартфоне оказалось немало, впрочем, его презентация состоится уже через три дня.



В базе данных TENAA уже появились основные характеристики новинки, а также фотографии, которые раскрывают ее внешность.

Аппарат имеет модельный номер M1912G7BC/E, а на рынок он выйдет как Redmi K30 4G. В смартфоне предложат 6,67-дюймовый экран с разрешением 2400 х 1080 точек.

Селфи-камера в новинке получит два модуля, где один будет разрешением 20 Мп. На задней панели предложат камеру с главным модулем на 64 Мп.

Оперативной памяти в зависимости от конфигурации будет 6, 8 или 12 ГБ, а встроенной предложат 64, 128 и 256 ГБ. Габариты модели составят: 165,3 х 76,6 х 8,81 мм, вес — 208 граммов.