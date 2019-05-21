Баста и re:Store запускают собственный бренд аудиотехники

Руководитель Gazgolder Василий Вакуленко (Баста) совместно с компанией Inventive Retail Group (IRG) запускают новый бренд Z.

Под этим брендом будут выпускать наушники и портативные колонки серии MusicDealer. Старт продаж новой продукции от Басты намечен на 26 мая, а пока ее будут предлагать исключительно через магазины re:Store, которыми управляет IRG.

Сейчас наушники и колонки можно заказать на официальном сайте нового бренда. Так, предлагают колонки по цене от 2 до 5 тысяч рублей, и наушники от 4 до 50 тысяч рублей.

В планах бренда в первый год реализовать «сотни тысяч» товаров, а уже через два три года получить 5% рынка.

В новый бренд инвестировали несколько миллионов долларов. Между тем напомним, что ранее на российский рынок вышли наушники от Тимати.