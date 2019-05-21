Баста и re:Store запускают собственный бренд аудиотехники

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21 июня : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Баста и re:Store запускают собственный бренд аудиотехники

21.05.2019 13:37

Руководитель Gazgolder Василий Вакуленко (Баста) совместно с компанией Inventive Retail Group (IRG) запускают новый бренд Z.

Под этим брендом будут выпускать наушники и портативные колонки серии MusicDealer. Старт продаж новой продукции от Басты намечен на 26 мая, а пока ее будут предлагать исключительно через магазины re:Store, которыми управляет IRG.

Сейчас наушники и колонки можно заказать на официальном сайте нового бренда. Так, предлагают колонки по цене от 2 до 5 тысяч рублей, и наушники от 4 до 50 тысяч рублей.

В планах бренда в первый год реализовать «сотни тысяч» товаров, а уже через два три года получить 5% рынка.

В новый бренд инвестировали несколько миллионов долларов. Между тем напомним, что ранее на российский рынок вышли наушники от Тимати.

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