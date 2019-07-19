Barsys анонсировала нового домашнего робота-бармена за $1500

Разработчики Barsys анонсировали вторую версию робота-бармена, официальная презентация которого состоится на следующей неделе.

Модель получила название Barsys 2.0 и в ней усовершенствовали алгоритмы приготовления коктейлей и добавили искусственный интеллект, который запоминает предпочтение гостей.

В Barsys 2.0 заложено две тысячи коктейлей, а сам аппарат поддерживает работу с пятью бутылками разных напитков.

Управлять роботизированным барменом можно через смартфон по Bluetooth. Новый вариант Barsys будет стоить 1500 долларов и разработчики его намерены начать продавать с 22 июля.

