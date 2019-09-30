Банки тестируют новый способ приема платежей

Крупнейшие российские банки начали внедрять новую систему приема платежей с помощью смартфонов и других мобильных устройств.

Новую систему оплаты уже внедрили учреждения Тинькофф Банк, ФК «Открытие» и Райффайзенбанк, пишут «Известия».

ВТБ и Промсвязьбанк новую систему пока тестируют, а Сбербанк совместно с Mastercard реализовал новый метод еще в декабре прошлого года.

Для приема платежей на смартфоне или планшете должна быть установлена специальная программа, которую можно скачать на официальном сайте банка, но предварительно пользователь должен подать заявку и заключить договор эквайринга.

При приеме платежа по новой методике продавец на своем устройстве открывает программу, вносит указанную сумму, после чего покупатель подносит к устройству продавца смартфон или другой гаджет оснащенный чипом NFC поддерживающим системы Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay.

По мнению экспертов, новый метод прием платежей будет популярен среди представителей малого и среднего бизнеса.