Balenciaga выпустила очень дорогие сумки для смартфонов из телячьей кожи

Компания Balenciaga для своих поклонников выпустила сумки для смартфонов стоимостью почти 1000 долларов.

Внешне новый модный аксессуар выглядит очень дешево, и как отметили представители дома моды Balenciaga это было сделано специально.

Новая сумка небольшая по размерам, и в нее можно поместить смартфон, зарядку, наушники, и возможно останется еще место для зеркальца.

Balenciaga будет предлагать сумку в трех цветах – сером, белом и черном. Сама сумка сделана из телячьей кожи дорогой выделки. Купить модный аксессуар можно за $950, что в пересчёте составляет 60 тыс. рублей.