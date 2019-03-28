Ажиотажный Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили за полчаса

Сегодня 28 марта стартовали официальные продажи нового смартфона с отличным соотношением цены и характеристик.



Новый аппарат показал ажиотажный спрос не только в Китае, но и в России, где смартфон Xiaomi Redmi Note 7 раскупили всего за полчаса.

Первая партия составила чуть более 15 тысяч экземпляров и предлагалась на AliExpress со скидкой – 10 912 рублей за версию 3/32 ГБ.

На этом продажи новинки временно закончились, причем приобрести смартфон пока невозможно не только на площадке Tmall, но и на официальном сайте компании.

Следующие поставки запланированы на 4 апреля. Без учета скидок смартфон будет предлагаться по цене 13 990 рублей.