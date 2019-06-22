Автору игры Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Недавно мы писали, что один из разработчиков бесплатно запустил браузерную версию Super Mario Bros с режимом королевской битвы.

Проект оказался очень успешным, так как давал возможность бесплатно играть в культовую игру, причем одновременно с большим количеством пользователей.

Браузерная версия Super Mario Bros получила название Mario Royale. Но, как и ожидалось, автор игры получил жалобу от Nintendo, которой принадлежат все права на Super Mario Bros.

В связи с этим игра была переделана, в том числе изменили звуки, персонажей и уровни. К тому же теперь игра называется DMCA Royale, и она по-прежнему находится по той же ссылке, что и Mario Royale.

Разработчик обещает доработать DMCA Royale, чтобы игра была привлекательной.