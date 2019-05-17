Автор официальных обоев для OnePlus 7 бесплатно поделился своими работами

Флагманские смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro были представлены всего пару дней назад. Для этих смартфонов специально были разработаны статические и динамические обои.

Теперь эти обои доступны в Сети. Их опубликовал шведский дизайнер Хэмпус Олссон, который уже многократно для смартфонов OnePlus создавал уникальные обои.

В новых смартфонах OnePlus есть 8 динамических и 16 статических обоев. Первые на смартфонах сохранены в формате MP4.

Помимо этого дизайнер выпустил приложение Abstruct для Android-смартфонов, через которое пользователи могут скачать работы дизайнера в высоком качестве.

Скачать обои можно по ссылке