Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного

Как оказалось, недавно представленные «умные» часы от Xiaomi способны проработать на одном заряде значительно дольше чем заявлено.

На презентации Xiaomi Mi Watch было сказано, что устройство на одном заряде проработает 36 часов, но тесты показывают, что часы работают до 57 часов.

Результаты тестирования были опубликованы в социальной сети Weibo, причем замеры проводили представители китайской компании Xiaomi.

Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.

Разработан аксессуар на базе процессора Snapdragon Wear 3100.