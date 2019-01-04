Автономность смартфона Samsung Galaxy S10 Lite будет выше, чем у Galaxy S9

Автономность смартфона Samsung Galaxy S10 Lite будет выше, чем у Galaxy S904.01.2019 22:38
Новые данные инсайдеров указывают на то, что в новом флагманском Samsung Galaxy S10 Lite автономность окажется выше, чем у Galaxy S9.
При этом емкость их аккумуляторов окажется почти одинаковой. Так, новинке приписывают батарею на 3 100 мАч, тогда как Galaxy S9 имеет аккумулятор на 3 000 мАч.
Данные о батарее новинки появились в KC Certification, при этом инсайдеры утверждают, что работать на одном заряде Galaxy S10 Lite сможет дольше, чем предшественник.
Впрочем, до презентации новой флагманской линейки остается уже не много времени, а первые тесты подтвердят или опровергнут эти данные.
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