Автономность смартфона Samsung Galaxy S10 Lite будет выше, чем у Galaxy S9

Новые данные инсайдеров указывают на то, что в новом флагманском Samsung Galaxy S10 Lite автономность окажется выше, чем у Galaxy S9.

При этом емкость их аккумуляторов окажется почти одинаковой. Так, новинке приписывают батарею на 3 100 мАч, тогда как Galaxy S9 имеет аккумулятор на 3 000 мАч.

Данные о батарее новинки появились в KC Certification, при этом инсайдеры утверждают, что работать на одном заряде Galaxy S10 Lite сможет дольше, чем предшественник.

Впрочем, до презентации новой флагманской линейки остается уже не много времени, а первые тесты подтвердят или опровергнут эти данные.