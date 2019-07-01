Avito, ЦИАН и 2ГИС объединились против поиска «Яндекса»

Крупнейшие интернет-сервисы Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и Ivi.ru объединились против «Яндекса».

Как удалось узнать изданию «Ведомости», сервисы подготовили записку, в которой указано, что поисковая система нарушает закон о конкуренции и ограничивают к ним доступ.

По мнению перечисленных интернет компаний, «Яндекс» отдает приоритет связанным с ним сервисам с помощью так называемых «колдунщиков» (ищет ответы и на собственных сервисах).

Такой поиск называется параллельным, а его результаты появляются среди других результатов поиска.

В российской поисковой системе отметили, что система поиска формируется на данных пользователя, и основывается на более ранних посещениях страниц пользователем.