Avito, ЦИАН и 2ГИС объединились против поиска «Яндекса»01.07.2019 10:27
Крупнейшие интернет-сервисы Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и Ivi.ru объединились против «Яндекса».
Как удалось узнать изданию «Ведомости», сервисы подготовили записку, в которой указано, что поисковая система нарушает закон о конкуренции и ограничивают к ним доступ.
По мнению перечисленных интернет компаний, «Яндекс» отдает приоритет связанным с ним сервисам с помощью так называемых «колдунщиков» (ищет ответы и на собственных сервисах).
Такой поиск называется параллельным, а его результаты появляются среди других результатов поиска.
В российской поисковой системе отметили, что система поиска формируется на данных пользователя, и основывается на более ранних посещениях страниц пользователем.
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