ASUS представила портативную рабочую станцию на Intel Core i9

Asus представила свою новый мощный компьютер, который разработан для дизайнеров и видеомонтажа.

Модель под названием ProArt PA90 публично будет представлена на выставке CES 2019, но все характеристики рабочей станции уже раскрыты.

В компактном корпусе (176х176х365 мм) нашлось место для процессора Intel Core i9-9900K и видеокарты Nvidia Quadro P4000, а также 64 ГБ оперативной памяти и накопителю формата 2,5 дюйма.

Будет еще выпускаться версия с менее мощным «железом» — Core i7-9700K и Nvidia Quadro P2000, при этом объём оперативной памяти может быть 64 ГБ, а для этого предусмотрено четыре слота формата SODIMM. Еще есть два слота для SSD формата M.2.

Охлаждение системы в ProArt PA90 жидкостное, но еще есть принудительное воздушное, а если температура процессора повысится свыше 80 градусов автоматически будет открыта верхняя крышка корпуса за счет чего на 38% будет увеличен приток воздуха в «сердце» рабочей станции.

В продажу Asus ProArt PA90 поступит в первом полугодии. Цены будут объявлены позже.