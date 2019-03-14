ASUS представила новый ноутбук VivoBook 14 работающий 24 часа без подзарядки

ASUS показала свой новый ноутбук, который на одном заряде способен проработать до 24 часов.

Стоит отметить, что обычно производители в основной стараются сделать ноутбук, чтобы он выдерживал восемь часов, а этого вполне хватает для рядового пользователя. В ASUS решили пойти дальше и создали VivoBook 14 (X403) с батареей 72 Вт·ч.

Этого модели хватает для работы на протяжении суток. В основе 14-дюймовыой модели с узкими рамками и дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей, лежат процессоры Intel Core, причем будут выпущены модели вплоть до Intel Core i7.

Оперативной памяти в максимальной конфигурации VivoBook 14 будет 16 ГБ, а максимальный объём SSD накопителя может достигать 1 ТБ.

Помимо мощной батареи в ноутбуке есть сканер отпечатка пальца, система Windows Hello и защита по военному стандарту MIL-STD-810G. Конфигурации и цены на новый ноутбук пока не называют.