ASUS представила на CES 2019 новый игровой ноутбук ROG Zephyrus S GX701

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8 февраля : вторник

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Интервью

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Татарстан запустил опытную зону сети 5G‍

В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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ASUS представила на CES 2019 новый игровой ноутбук ROG Zephyrus S GX701

08.01.2019 18:48

Asus в Лас-Вегасе представила новый игровой ноутбук ROG Zephyrus S GX701. Эта модель уже оснащена самой мощной видеокартой Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q и 24 ГБ оперативной памяти.
Представленная модель поступит в продажу в первом квартале 2019 года, но ее цена пока не объявлена. На выставке были названы основные характеристики игрового ноутбука, а также продемонстрирована его внешность.

Самой основное сосредоточено внутри модели, которая получила Intel Core i7-8750H и Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q.

Также в системе может быть установлено 24 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и SSD накопитель до 1 ТБ. Все это будет доступно в максимальной конфигурации.

К тому же к ноутбуку через DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b можно одновременно подключить два монитора с разрешением 4К.

У самого ROG Zephyrus S установлен 17,3-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц и поддержкой Nvidia G-Sync.

Вокруг экрана сделаны минимальные рамки – 6,9 мм. Толщина самого ноутбука всего 18,7 мм. В дополнении к мощному «железу» в модели для каждой клавиши клавиатуры сделали RGB подсветку.

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