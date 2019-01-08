ASUS представила на CES 2019 новый игровой ноутбук ROG Zephyrus S GX701

Asus в Лас-Вегасе представила новый игровой ноутбук ROG Zephyrus S GX701. Эта модель уже оснащена самой мощной видеокартой Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q и 24 ГБ оперативной памяти.

Представленная модель поступит в продажу в первом квартале 2019 года, но ее цена пока не объявлена. На выставке были названы основные характеристики игрового ноутбука, а также продемонстрирована его внешность.

Самой основное сосредоточено внутри модели, которая получила Intel Core i7-8750H и Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q.

Также в системе может быть установлено 24 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и SSD накопитель до 1 ТБ. Все это будет доступно в максимальной конфигурации.

К тому же к ноутбуку через DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b можно одновременно подключить два монитора с разрешением 4К.

У самого ROG Zephyrus S установлен 17,3-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц и поддержкой Nvidia G-Sync.

Вокруг экрана сделаны минимальные рамки – 6,9 мм. Толщина самого ноутбука всего 18,7 мм. В дополнении к мощному «железу» в модели для каждой клавиши клавиатуры сделали RGB подсветку.

