Asus представила металлический ноутбук с градиентным корпусом

Градиентная окраска смартфона очень понравилась пользователям и сейчас такое решение стали применять не только в дорогих телефонах, но также и доступных.

Но Asus решила использовать градиентный окрас в ноутбуках. Так, компания выпустила Asus Adolbook 14, который, как заявлено является первым металлическим ноутбуком с градиентным окрасом.



Asus Adolbook 14 ориентирован на женскую аудиторию, поэтому в нем постарались сделать максимально привлекательный внешний вид.

При этом Adolbook 14 оснастили достаточно производительным железом. В частности, в нем установлен процессор intel Core i5-10210U, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.

Экран в ноутбуке диагональю 14 дюймов, а его разрешение составляет Full HD. Размеры ноутбука 322,8х208,4х16,5 мм, вес 1,3 кг.

На прилавках магазинов новинку будут предлагать за 700 долларов.