ASUS представил новый смартфон ASUS ROG Phone 2 для геймеров

Сегодня 22 июля состоялась официальная презентация нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 2, работающий под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.



Новинка имеет 6,59-дюймовый экран с разрешением 2340 х 1080 точек и частотой 120 Гц с задержкой 1 мс. Экран, по заявлению компании, имеет расширенный динамический диапазон, да и к тому же точно передает цвета.

Также модель может похвастаться высокой скоростью реакции на прикосновение, которая будет даже выше, чем у iPhone XS Max.

Сбоку смартфона расположились стереодинамики, имитирующие многоканальный звук. К тому же громкость стала в 2,5 раза выше, чем у предшественника.

Еще в ASUS ROG Phone 2 заявлен обычный разъём для наушников и четыре микрофона. Работает модель на новом процессоре Snapdragon 855 Plus и оснащена 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

ROG Phone 2 помимо хороших игровых характеристик получил и 48-мегапиксельную камеру от Sony.

Вспомогательным в камере станет датчик на 13 Мп. Для селфи будет доступна 24-мегапиксельная камера.

За автономность аппарата будет отвечать аккумулятор на 6 000 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки, которого хватит на семь часов игры в PUBG.

Еще компания подготовила ряд аксессуаров для смартфона, а среди них куллер AeroActive Cooler II, который можно использовать в качестве подставки.