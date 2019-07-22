ASUS представил новый смартфон ASUS ROG Phone 2 для геймеров

ASUS представил новый смартфон ASUS ROG Phone 2 для геймеров22.07.2019 12:48
Сегодня 22 июля состоялась официальная презентация нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 2, работающий под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Новинка имеет 6,59-дюймовый экран с разрешением 2340 х 1080 точек и частотой 120 Гц с задержкой 1 мс. Экран, по заявлению компании, имеет расширенный динамический диапазон, да и к тому же точно передает цвета.
Также модель может похвастаться высокой скоростью реакции на прикосновение, которая будет даже выше, чем у iPhone XS Max.
Сбоку смартфона расположились стереодинамики, имитирующие многоканальный звук. К тому же громкость стала в 2,5 раза выше, чем у предшественника.
Еще в ASUS ROG Phone 2 заявлен обычный разъём для наушников и четыре микрофона. Работает модель на новом процессоре Snapdragon 855 Plus и оснащена 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.
ROG Phone 2 помимо хороших игровых характеристик получил и 48-мегапиксельную камеру от Sony.
Вспомогательным в камере станет датчик на 13 Мп. Для селфи будет доступна 24-мегапиксельная камера.
За автономность аппарата будет отвечать аккумулятор на 6 000 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки, которого хватит на семь часов игры в PUBG.
Еще компания подготовила ряд аксессуаров для смартфона, а среди них куллер AeroActive Cooler II, который можно использовать в качестве подставки.
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