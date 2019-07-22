ASUS представил новый смартфон ASUS ROG Phone 2 для геймеров

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22 августа : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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ASUS представил новый смартфон ASUS ROG Phone 2 для геймеров

22.07.2019 12:48

Сегодня 22 июля состоялась официальная презентация нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 2, работающий под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.


Новинка имеет 6,59-дюймовый экран с разрешением 2340 х 1080 точек и частотой 120 Гц с задержкой 1 мс. Экран, по заявлению компании, имеет расширенный динамический диапазон, да и к тому же точно передает цвета.

Также модель может похвастаться высокой скоростью реакции на прикосновение, которая будет даже выше, чем у iPhone XS Max.

Сбоку смартфона расположились стереодинамики, имитирующие многоканальный звук. К тому же громкость стала в 2,5 раза выше, чем у предшественника.

Еще в ASUS ROG Phone 2 заявлен обычный разъём для наушников и четыре микрофона. Работает модель на новом процессоре Snapdragon 855 Plus и оснащена 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

ROG Phone 2 помимо хороших игровых характеристик получил и 48-мегапиксельную камеру от Sony.

Вспомогательным в камере станет датчик на 13 Мп. Для селфи будет доступна 24-мегапиксельная камера.

За автономность аппарата будет отвечать аккумулятор на 6 000 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки, которого хватит на семь часов игры в PUBG.

Еще компания подготовила ряд аксессуаров для смартфона, а среди них куллер AeroActive Cooler II, который можно использовать в качестве подставки.

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