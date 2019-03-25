ASUS представил игровой монитор ROG Swift PG278QE с 1 мс и 165 Гц

Asus представила новый игровой монитор серии ROG, а это 27-дюймовая модель, которая получила матрицу с разрешением 2560х1440 пикселей, временем отклика 1 мс и частотой обновления 165 Гц.

Asus ROG Swift PG278QE поддерживает технологию Nvidia G-Sync и ряд фирменных технологий, которые берегут зрение пользователя.



На задней панели игрового монитора размещены DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и два порта USB 3.0. Есть также разъем для подключения наушников.

Подставка монитора позволяет регулировать высоту экрана и наклон. Также дисплей можно повернуть на 90 градусов. Цена ROG Swift PG278QE пока не раскрывается.