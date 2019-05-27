ASUS показала ZenBook Edition 30 с отделкой из кожи и 18-каратного розового золота

ASUS в честь тридцатилетия компании подготовила 30 премиальных ноутбуков ZenBook Edition 30.

Про ограниченную серию пока мало что известно, за исключением основных технических характеристик и особенностей отделки.

Все 30 ноутбуков будут оснащены процессором Intel Core i7 8-го поколения, графикой Nvidia GeForce MX250, а также 16 ГБ оперативной и SSD накопителем, но его объём пока не называют.

Экран в ZenBook Edition 30 используется 13-дюймовый с узкими рамками, причем заявлено что матрица занимает 95% всей поверхности крышки.



Отделка ноутбука будет из отобранной вручную натуральной кожи белого цвета, а крышка получит ручную отделку из кожи и на ней будет специальный логотип из 18-каратного розового золота.

Также к ноутбуку будет выпущена специальная серия аксессуаров, среди которых будет чехол-конверт из кожи и жемчужная мышь. Цена и старт продаж юбилейного ноутбука пока не раскрывается.

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