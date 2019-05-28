ASUS показала лимитированную версию смартфона ZenFone 6 Edition 30

Также компания показала и новую версию ноутбука.



Новые версии продуктов производитель приурочил 30-летнему юбилею бренда ASUS. На мероприятии представили смартфон ZenFone 6 Edition 30. Его тираж будет ограничен 3 000 экземпляров.

В целом это будет обычный смартфон, за исключением наличия в нем юбилейного логотипа, матового черного корпуса, 12 ГБ оперативной памяти и возможности использовать карту памяти microSD емкостью до 512 ГБ.

Что касается юбилейной версии ноутбука, то о ней сообщалось ранее.