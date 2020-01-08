Asus показала компактный игровой ноутбук с AniMe Matrix LED панелью

Asus показала компактный игровой ноутбук с AniMe Matrix LED панелью08.01.2020 19:01
Asus на выставку CES 2020 привезла компактный игровой ноутбук ROG Zephyrus G14. Это 14-дюймовая модель оснащена рядом интересных технических решений, среди которых и продвинутая система охлаждения.
В показанном ноутбуке на крышке разместили систему светодиодов AniMe Matrix LED.
Она состоит из 1 215 элементов и демонстрирует различные световые эффекты и анимацию разных изображений.
AniMe Matrix LED выделяет ноутбук на фоне других игровых решений, и делает модель имиджевой.
Но помимо привлекательной внешности в компактном игровом ноутбуке установлен процессор AMD Ryzen 7 4800HS и видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 с 6 ГБ собственной памяти.
Оперативной памяти в ROG Zephyrus G14 до 32 ГБ, а SSD M.2 NVMe установлен объёмом на 1 ТБ.
Вся система охлаждается пятью тепловыми трубками и большим радиатором с вентиляторами n-Blade.
Корпус ноутбука выполнен из алюминия. Его толщина 18 мм, а вес — 1,6 кг. Ноутбук будет предлагаться с разными разрешениями дисплеев, среди которых дисплей WQHD с частотой 60 Гц и Full HD с частотой обновления 120 Гц.
В корпусе ROG Zephyrus G14 разместили два USB Type-C, пару USB 3.2 Type-A и HDMI 2.0b. О ценах и старте продаж игрового компактного ноутбука пока ничего не сообщается.
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